РИАМО - 16 янв. Специалисты «Мосводостока» приведут в порядок более 20 водоемов Москвы до конца 2020 года, в том числе они поднимут со дна ил и мусор, укрепят берега, а также высадят растения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«До конца 2020 года в Москве приведут в порядок экосистему 23 водоемов общей площадью 50,45 гектара. Специалисты «Мосводостока» очистят Царицынские, Лазоревые и другие городские пруды. Девять из них — объекты культурного и археологического наследия: к ним относятся Новоспасский, Калитниковский, Большой Старомарковский и другие пруды общей площадью 30,61 гектара. Также запланированы работы по расчистке русел рек Городни, Чурилихи и Яузы общей протяженностью восемь километров», - говорится в сообщении.

Городские водоемы освободят от ила и мусора. Кроме того, специалисты приведут в порядок гидротехнические сооружения, укрепят берега, заменят конструкции декоративных ограждений и выполнят другие виды работ.

Начальник управления капитального ремонта и строительства ГУП «Мосводосток» Евгений Рощупкин отметил, что природные водоемы — это биологически сбалансированная система, способная самостоятельно очищаться и восстанавливаться. Однако биологический баланс может нарушиться из-за естественного старения водоема, а также человеческого воздействия.

«В наибольшей степени воздействию подвержены водные объекты, расположенные в городской черте. Все это приводит к необходимости применения специальных, технически совершенных инженерных технологий, а также к разработке программы инновационного проекта восстановления водных объектов», — добавил Рощупкин.

«Мосводосток» обслуживает более 250 столичных прудов и рек. В 2019 году сотрудники предприятия восстановили 10 водоемов общей площадью 17,59 гектара. Среди них Деревлевский, Соловьиный и Варшавские пруды. Специалисты «Мосводостока» очистили их от ила, укрепили и благоустроили берега, а также высадили растения — камыш, аир, рогоз и тростник, которые очищают экосистему водоемов.

При очистке Соловьиного и Деревлевского прудов выкачали порядка 2,5 тысяч кубических метров иловых отложений, Варшавских — более 20 тысяч кубометров. До этого водоемы чистили в 2002–2003 годах.

Заболоченные берега прудов решили благоустроить, превратив в зоны отдыха. Кроме того, специалисты изменили и укрепили сваями, каменными, габионными и деревянными конструкциями береговую линию. Здесь появились аккуратные озелененные откосы и ограждения. Для горожан обустроили прогулочные дорожки и установили декоративные ограды.