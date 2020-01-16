В Подмосковье к Крещению подготовили более 200 мест для окунания. Около 90 купелей находятся при храмах, церквях и святых источниках, 74 места организованы на прудах, 46 - на открытых водоемах.
Во время купаний на Крещение в Подмосковье будут дежурить 65 бригад скорой помощи. Врачи предупреждают, что перед купанием и после нельзя употреблять спиртное, так как это повысит нагрузку на сердце. Воздержаться от купания в проруби стоит людям с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы.
Купаться на Крещение можно только в специально оборудованных местах, где есть освещение, места для обогрева, дежурят спасатели. В других местах совершать окунание небезопасно.
Крещение Господне отмечают 19 января. В этот день, по поверью, вся вода становится святой и исцеляет недуги. Во время окунания верующие трижды погружаются в воду, произнося молитву.
Готов ли ты окунуться в прорубь?
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В праздник Крещения Господня, 19 января, по народной традиции, многие купаются в проруби-иордани. А вы готовы к погружению?
Для вас купание в проруби – важное событие, несущее глубокий духовный смысл. Вера придает вам уверенности, но не стоит забывать и о здоровье. Прежде чем принимать решение, основываясь на религиозных чувствах, не забудьте прислушаться к своему организму и проконсультироваться с врачом.
Похоже, вам хочется испытать новые экстремальные ощущения или повторить удачный опыт. В любом случае хорошенько подумайте, насколько вы подготовлены и уверены в возможностях своего организма. Консультация врача точно не помешает.
Кажется, вы не фанат купания в проруби и другого экстрима. Если все-таки соберетесь окунуться в этом году – обязательно посоветуйтесь с бывалыми ныряльщиками или изучите интернет. Если останутся сомнения – проконсультируйтесь с врачом.
Вы – закаленный спортсмен и поклонник здоровых народных традиций. Вы готовы к встрече с ледяной водой, ведь вам все нипочем! На всякий случай напоминаем, что погружаться в иордань в праздник Крещения нужно после освящения воды.
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