РИАМО - 16 янв. Подготовлена интерактивная карта с местами для крещенских купаний в Подмосковье, карта опубликована на официальном портале правительства Московской области, ее можно посмотреть по ссылке mosreg.ru/sobytiya/karty/mesta-dlya-kreshenskikh-kupanii-v-podmoskove.

В Подмосковье к Крещению подготовили более 200 мест для окунания. Около 90 купелей находятся при храмах, церквях и святых источниках, 74 места организованы на прудах, 46 - на открытых водоемах.

Во время купаний на Крещение в Подмосковье будут дежурить 65 бригад скорой помощи. Врачи предупреждают, что перед купанием и после нельзя употреблять спиртное, так как это повысит нагрузку на сердце. Воздержаться от купания в проруби стоит людям с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы.

Купаться на Крещение можно только в специально оборудованных местах, где есть освещение, места для обогрева, дежурят спасатели. В других местах совершать окунание небезопасно.

Крещение Господне отмечают 19 января. В этот день, по поверью, вся вода становится святой и исцеляет недуги. Во время окунания верующие трижды погружаются в воду, произнося молитву.