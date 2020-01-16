РИАМО - 16 янв. Первый детеныш крайне редкой особи — боливийской ночной обезьяны — родился в Московском зоопарке, при этом на свет малыш появился еще в декабре, однако специалистам столичного зоосада только сейчас посчастливилось его увидеть, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Московском зоопарке впервые появился на свет детеныш редких боливийских мирикини. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. За последние десять лет численность животных продолжает неуклонно снижаться», - говорится в сообщении.

Животные этого редкого вида — мирикини — были привезены из Риги в мае 2019 года. Латвийские коллеги передали столичным зоологам самца девяти лет и двух самок — четырех и двух лет соответственно. До этого вид не был представлен в зоопарке Москвы.

Доставленных из Риги обезьян поместили в вольере «Ночного мира», данная экспозиция располагается на нижнем ярусе павильона «Дом приматов». Там все оборудовано для редких ночных обезьян — чтобы им было комфортно, в вольере установлено приглушенное освещение, имитирующее сумерки.

Малыш появился на свет еще в декабре, но родители скрывали его. Зоологам удалось его увидеть только сейчас.

«Осмотреть его пока невозможно: это может вызвать сильный стресс как у малыша, так и у его родителей. Посетители зоопарка уже могут понаблюдать за развитием детеныша на территории экспозиции «Ночной мир», - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она также отметила, что малыш чаще проводит время с отцом — так устроен быт боливийских ночных обезьян. Детеныш большую часть времени просто сидит у него на спине.

Специалисты считают, что вес маленького мирикини составляет порядка 200 граммов. По обезьянам этого вида ведется специальная Европейская племенная книга. Московский зоопарк с этого момента также будет принимать участие в ее пополнении.

Рождение нового детеныша этого крайне редкого вида — это большое событие не только для Московского зоопарка, но и для зоологов всего мира. Численность мирикини с каждым годом сокращается. Причиной тому стало уничтожение тропических лесов. Кроме того, ночные обезьяны нередко попадаются браконьерам. Также их частенько пытаются сделать домашними животными любители экзотических зверей.

Всего за 2019 год в Московском зоопарке родилось более 1 тысячи детенышей разных видов.