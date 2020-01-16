РИАМО - 16 янв. В столице вручили двухтысячный грант мэра за развитие проекта «Московская электронная школа», который присуждается с 2017 года, размер грантов за электронные образовательные материалы в виде сценариев уроков и электронных учебных пособий варьируется от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Одна из приоритетных задач города — мотивировать учителей, повышая ценность и престиж их работы. Мы стремимся поощрять активных педагогов, которые принимают непосредственное участие в развитии столичной системы образования. Так, гранты за вклад в развитие «Московской электронной школы» решением мэра Москвы мы присуждаем с 2017 года. Приятно видеть, что за это время уже две тысячи учителей удостоились этой награды», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Юбилейная награда досталась учителю английского языка школы №1250 Елене Шаркади за сценарий урока Social networks.

Тысячный грант вручили в марте прошлого года. Некоторые учителя стали неоднократными обладателями награды.

Размер вознаграждения за электронные образовательные материалы в виде сценариев уроков и электронных учебных пособий варьируется от 50 тысяч до 300 тысяч рублей и зависит от вида образовательного материала и числа использований его другими педагогами. Это может быть полноценный сценарий, содержащий все элементы современного урока — от видеоролика до заданий в формате ГИА и международных исследований, или блок сценариев. Кроме того, можно разработать электронное учебное пособие для самостоятельной работы школьников.

В марте прошлого года библиотека «Московской электронной школы» стала доступна пользователям по всему миру. В мае 2019 года учителя независимо от места проживания получили возможность не только использовать уже имеющиеся материалы, но и делиться своими наработками с коллегами из других городов и стран.

В декабре прошлого года впервые гранты за вклад в развитие проекта получили учителя из регионов.

Сегодня в библиотеке «Московской электронной школы» можно найти более 41 тысячи сценариев уроков и 1250 электронных учебных пособий, 348 электронных учебников, свыше 93 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ведущими отечественными IT-компаниями. Также ребятам доступно огромное количество заданий, по которым можно готовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам.

Библиотека «МЭШ» регулярно пополняется уникальными материалами, помогающими дополнить и разнообразить образовательный процесс. Так, недавно появились новые виртуальные лаборатории по физике и математике. В них школьники могут ставить опыты по электродинамике, создавать объекты планиметрии и стереометрии, строить онлайн графики функций.