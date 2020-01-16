РИАМО - 16 янв. С 27 января по 2 февраля в четырех кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов с музыкой Исаака Дунаевского, кинопоказы приурочены к 120-летию композитора, посетить сеансы можно будет бесплатно без предварительной регистрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 27 января по 2 февраля в кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры можно будет бесплатно посмотреть фильмы, музыку к которым написал Исаак Дунаевский. Ретроспектива приурочена к памятной дате — 30 января исполняется 120 лет со дня рождения композитора, дирижера и музыкального педагога. В программу «Синематека: композитор Исаак Дунаевский» вошли четыре лучших музыкальных фильма 1930–1940-х годов», - говорится в сообщении.

Киноленты из архива «Москино» покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах «Молодежный», «Полет», «Тула» и «Звезда». Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации. На показах ждут зрителей старше 12 лет, узнать расписание можно на сайте «Москино».

Программа начнется 27 января в 17:00 в кинотеатре «Молодежный» c показа приключенческого фильма «Дети капитана Гранта» (1936) Владимира Вайнштока.

В кинотеатре «Тула» 31 января в 17:00 покажут музыкальный фильм «Цирк» (1936). Его снял режиссер Григорий Александров по пьесе «Под куполом цирка» Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева.

Кинотеатр «Полет» 1 февраля приглашает горожан посмотреть музыкальную комедию Григория Александрова «Весна» (1947). Начало сеанса в 11:00.

Еще одну музыкальную комедию режиссера Григория Александрова «Волга-Волга» (1938) покажут в кинотеатре «Звезда» 2 февраля в 20:00.

Советский композитор, дирижер и музыкальный педагог Исаак Дунаевский родился 30 января 1900 года в городке Лохвица (сейчас Полтавская область, Украина) в семье музыкантов. С детства он проявлял незаурядные музыкальные способности.

В 1924 году Исаак Дунаевский переехал в Москву, где работал музыкальным руководителем театра «Эрмитаж» и Театра сатиры. Вместе с кинорежиссером Григорием Александровым он создал жанр советской музыкальной кинокомедии, сделав музыку одним из главных компонентов фильма. Первая их совместная картина «Веселые ребята» вышла на экраны в декабре 1934 года.

Дунаевский сочинил музыку к 16 кинофильмам. Он часто сам участвовал в озвучивании, играл на рояле и пел. Например, в картине «Весна» композитор исполняет романс Михаила Глинки.

Дунаевский скончался в Москве 25 июля 1955 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.