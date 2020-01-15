РИАМО - 15 янв. За прошлый год концерты Московской областной филармонии, которой руководит известный композитор Максим Дунаевский, посетили более 242 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Максим Дунаевский занимает пост художественного руководителя Московской областной филармонии и является председателем Художественного совета организации с 1 октября 2015 года.

«Благодаря Максиму Исааковичу филармония пополнилась рядом молодых талантливых исполнителей, уже заявивших о себе на российской и международной сценах», - говорится в сообщении.

Московская областная филармония реализует значимые проекты, среди которых «Детская филармония», «Высокое искусство в малых городах Подмосковья», под руководством Дунаевского и при поддержке министерства культуры Московской области.

В среду Дунаевский отмечает свой юбилей - 75-летие. Его музыкальные произведения популярны и любимы многими жителями нашей страны. Они звучат в более чем 60 фильмах. Песни из кинокартин приобрели всенародную известность. Среди них - «Все пройдет», «Городские цветы», «Непогода», «Ветер перемен» и другие.

Среди музыки композитора есть и академические произведения - концерт для оркестра, кантата для солистов, хора и оркестра «Радуйся солнцу!», произведения для камерно-инструментальных ансамблей, сонаты, циклы романсов, хоры.

Также в Москве и других городах страны на различных театральных площадках регулярно идут постановки мюзиклов Дунаевского.

Композитор имеет множество наград, в том числе за большой вклад в развитие подмосковной культуры. 29 сентября 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил Дунаевского знаком Преподобного Сергия Радонежского за многолетнюю творческую деятельность, высокий профессионализм и большой вклад в развитие музыкального искусства Подмосковья.

Указом президента РФ Владимира Путина от 29 октября 2019 года Дунаевский награжден орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.