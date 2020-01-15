РИАМО - 15 янв. В подмосковном Павловском Посаде 25 января состоится первый гастрономический чемпионат мира по поеданию холодца в рамках праздника «Русский холодец», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Главным событием чемпионата станут состязания спортсменов – едоков холодца. От их умения в скоростном режиме поглощать холодец и сражаться в «холодцашки» зависит насколько зрелищным и захватывающим он будет для болельщиков и зрителей», – говорится в сообщении.

Соревноваться в поедании холодца отдельно будут мужчины и женщины. Также предусмотрено командное поедание блюда и турнир по «Холодецким шашкам». Победителей и призеров ждут тарелки-медали и ценные призы.

«Русский холодец» – это праздник для любителей ярких впечатлений, путешествий и активного отдыха, для профессионалов и любителей от гастрономии, а также для всех тех, кому интересна русская культура во всех ее проявлениях. В этот раз праздник проводится в День российского студенчества, более известный, как Татьянин день. Поэтому организаторы приготовили много интересного для студентов и особенно для Татьян.

Гостей ждут конкурс на лучшее приготовление холодца, а также выставка изделий народного творчества, анимационная программа, зажигательные танцы, народные песни и концерты.