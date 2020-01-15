РИАМО - 15 янв. Московские почтовики получили и обработали более 25 миллионов посылок и бандеролей с новогодними подарками в декабре прошлого года, что является рекордным количеством международных отправлений, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«В преддверии нового года мы обработали рекордное количество международных посылок. Для сравнения: в ноябре, когда только стартовали онлайн распродажи по всему миру, через логистический центр Внуково прошло 17 миллионов отправлений, в декабре – уже 25», – сказал заместитель директора макрорегиона Москва «Почты России» Андрей Милихин.

Около 400 сотрудников логистического центра Внуково принимали и обрабатывали почту каждый день в круглосуточном режиме.

Работники «Почты России» принимали и отправляли по магистральным и узловым маршрутам ежедневно более 800 тысяч зарубежных посылок и мелких пакетов в декабре, большинство из которых – заказы из онлайн магазинов Европы и Китая, новогодние и рождественские подарки.

Более 25 миллионов отправлений поступило всего за декабрь в логистический центр Внуково. Это на 18% больше, чем в декабре 2018 года.

«Работа в логистическом центре не останавливается ни на секунду. 647 машин ежедневно доставляли обработанные посылки жителям Москвы и Московской области», – отметил руководитель транспортной службы макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Чуланов.

70% международных отправлений поступают в крупнейший логистический центр «Почты России» Внуково. После прохождения таможенного контроля каждая посылка или мелкий пакет проходит сортировку и отправляется до места назначения. По прогнозам экспертов, до февраля продлится высокий посылочный сезон, который стартовал в ноябре прошлого года. Все это время московские почтовики будут работать в усиленном режиме.