РИАМО - 15 янв. В реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя России с начала 2019 года внесли 13 проектов Подмосковья, среди которых детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Все проекты оптимальны для возведения в условиях сложившейся городской застройки. Объекты полностью соответствуют критериям экономической эффективности и рекомендованы к использованию по всей стране», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектную документацию четырех детских садов в Королеве и Ивантеевке, школ в Щелкове, Электростали, Химках, Ивантеевке, Наро-Фоминском и Рузском округах, физкультурно-оздоровительных комплексов в Серпухове и Молодежном, дома культуры в Реутове включили в реестр с начала 2019 года.

В общей сложности в реестр включили 29 проектов.