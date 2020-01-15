РИАМО - 15 янв. В подмосковной Кашире 25 января состоится концерт юных музыкантов из Московского военно-музыкального училища, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В Доме культуры имени Ленина города Кашира 25 января 13:00 состоится концерт оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. Халилова», – говорится в сообщении.

Концерт проводится в рамках военно-патриотической работы среди учащейся молодежи, а также профессиональной ориентации молодежи.

Московское военно-музыкальное училище, созданное в 1937 году, является единственным в российских вооруженных силах образовательным учреждением среднего профессионального (музыкального) образования.

С 1940 года барабанщики и фанфаристы открывают парады войск Московского гарнизона на Красной площади. Училище имеет богатую историю и готовит высококвалифицированных музыкантов и дирижеров для военных оркестров армии и флота.