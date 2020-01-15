РИАМО - 15 янв. Следователи проверят ситуацию с 15-летней девочкой из Балашихи, которую, с ее слов, постоянно била и оскорбляла мать, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Программа, посвященная девочке, вышла в эфир на одном из федеральных телеканалов. Школьница рассказала об издевательствах со стороны матери. Сейчас девочка находится в реабилитационном центре. С ней работают психологи. Также инициирован судебный процесс о лишении ее матери родительских прав.

«Следственными органами ГСУ СКР по Московской области по всем изложенным в программе фактам организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета поручил дать оценку действиям либо бездействию органов опеки, а также проконтролировать ход проверки и ее итоги.