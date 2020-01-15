РИАМО - 15 янв. К бесплатному Wi-Fi пассажиры ЦППК подключились более 15 миллионов раз в 2019 году, из них уникальных пользователей более 1,4 миллиона, что на 5% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Наибольшей популярностью бесплатный Wi-Fi пользуется у пассажиров в возрасте 25-34, на них приходится более 35% подключений. Еще порядка 22% подключений совершает аудитория в возрасте 35-44», - говорится в сообщении.

Чаще всего к сети подключаются мужчины. Они совершили 57% интернет-сессий в 2019 году. Наибольшее количество пользователей Wi-Fi в пригородных поездах — обладатели смартфонов на ОС Android (66%). При этом доля iOS за год выросла на три процентных пункта - до 31%.

Оператор сети Wi-Fi в электропоездах ЦППК «МаксимаТелеком» в 2019 году установил оборудование для включения сервиса Wi-Fi на 24 новых поездах «Стандарт +». Также Wi-Fi и система онлайн-видеотрансляции появились в «Иволгах», курсирующих по МЦД.

«Популярность бесплатного Wi-Fi в электричках растет четвертый год подряд, что доказывает востребованность сервиса на наземном транспорте. В 2020 году мы продолжим развитие этого сегмента сети, в том числе будем совершенствовать сервис в поездах Московских центральных диаметров», - заявил генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.

Сеть Wi-Fi в электропоездах организована по технологии агрегации сигналов сотовых операторов. В прошлом году по заказу ЦППК «МаксимаТелеком» модернизировала сеть: выросло число SIM-карт в зависимости от оператора связи.

На участках работают операторы с наиболее сильным сигналом на этом направлении. Это сделано для стабилизации сервиса, поскольку покрытие базовых станций в Подмосковье менее плотное, чем в Москве.

«Благодаря сотрудничеству с «МаксимаТелеком» наши пассажиры пользуются быстрым и надежным Wi-Fi на протяжении всей поездки и всегда остаются на связи. Мы уделяем большое внимание качеству этого сервиса и будем и дальше развивать наши возможности в сфере предоставления доступа к беспроводному интернету», - сказал исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев.

Он добавил, что сейчас подключиться к сети можно в 161 собственном поезде компании, эта цифра будет увеличиваться.

В пригородных поездах ЦППК бесплатный Wi-Fi появился в феврале 2016 года и является частью единого Wi-Fi-пространства MT_FREE на московском транспорте.