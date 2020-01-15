РИАМО - 15 янв. В первом полугодии 2020 года в Подмосковье откроют пять новых школ, а до конца года – 36, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Заработает пристройка к школе в Ивантеевке, а также новые школы в Подольске, Сергиевом Посаде, Красногорске и Балашихе. Их строили в рамках губернаторской программы «Образование Подмосковья».

«До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 36 новых школ – это благоприятно скажется, в том числе, и на ликвидации второй смены в регионе. Большое внимание мы уделяем также и подбору преподавательского состава для новых образовательных учреждений, привлекаем молодых специалистов, реализуем различные способы социальной поддержки для педагогов», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что каждый год в регионе становится больше учеников, в среднем на 45 тысяч. Поэтому необходимы новые школы.

С 2013 по 2019 год в регионе открыли 137 школ.