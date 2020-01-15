РИАМО - 15 янв. Фонд защиты прав дольщиков Московской области планируют организовать во втором квартале 2020 года, с 2013 года в Московской области были восстановлены права почти 50 тысяч дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

В декабре 2019 года вице-премьер РФ Виталий Мутко и правительство Московской области договорились о создании фонда защиты прав дольщиков Подмосковья. По словам Мутко, первое заседание фонда могло состояться в феврале текущего года.

«Ориентировочные сроки создания фонда защиты прав дольщиков Московской области – второй квартал 2020 года», — говорится в сообщении.

По итогам 2019 года в регионе восстановили права 19 404 дольщиков в 129 многоквартирных домах. Для этого привлечено 6,9 миллиардов рублей.

Всего с 2013 года в Московской области были восстановлены права 49 652 граждан за счет внебюджетных источников. Для этого привлекли 86,3 миллиарда рублей.