РИАМО - 15 янв. Строительство художественного выставочного зала со студией изобразительных искусств в микрорайоне Дзержинец в Пушкине завершено, объекту в ближайшее время выдадут заключение о соответствии проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В октябре 2019 года в ходе проверки объекта сотрудники надзорного органа выявили нарушения в части соответствия выполненных работ проектным решениям. В настоящее время все нарушения устранены, объект полностью достроен», – сообщил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

В здании переменной этажности (4-5), согласно проекту, обустроены несколько выставочных залов, творческие мастерские, художественный салон, административные и санитарно-бытовые помещения. Общая площадь объекта составляет около 2,2 тысячи квадратных метра.

Застройщиком художественного выставочного зала выступает индивидуальный предприниматель.