РИАМО - 15 янв. Ко дню рождения народного артиста СССР Вячеслава Тихонова (8 февраля) в его доме-музее в Павловском Посаде пройдет вечер «День рождения Славы», его посетят знакомые актера и поклонники его творчества, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В этот день будут подведены итоги школьных сочинений «Мой земляк Вячеслав Тихонов». Музей готовится к встрече гостей IV Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений», который пройдет с 5 по 9 февраля», – говорится в сообщении.

Также посетители музея могут пройти несколько оригинальных квестов: «Школа разведки», «Ключ от всех дверей», «Музейное расследование», которые позволяют совместить игру и экскурсию, помогают изучить экспозицию музея.

Музей предлагает цикл мастер-классов в течение всего года: «Новогодние семейные традиции советской эпохи», подарок к 8 марта и многое другое.

В июне в музее прошел фестиваль граффити «Стоп-кадр», посвященный творчеству Тихонова. Лучшие работы участников стали украшением сквера дома-музея.

Вячеслав Тихонов родился в Павловском Посаде в 1928 году, ушел из жизни в 2009 году. Он снялся во множестве культовых советских фильмов, сыграл Штирлица в «17 мгновениях весны», Андрея Болконского в «Войне и мире», Николая Стрельцова в «Они сражались за Родину».

Дом-музей Тихонова был открыт 25 августа 2018 года. Именно в этом доме актер родился и вырос. В экспозиции представлены его личные вещи, мебель из родительского дома, фотографии из личного архива, письма, кинематографические костюмы, раритетный сценарий фильма «Война и мир» с его пометками, подарки, награды.