РИАМО - 15 янв. Из-за аномально теплой зимы некоторые особи перелетных птиц остались зимовать в Подмосковье, жителей просят бережно относится к ним и подкармливать, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

На Москве-реке, а также реках Ока, Руза, Клязьма и Сходня отмечены все виды краснокнижных уток-поганок: малой, серощекой и красношейной. Все они относятся к первой категории – редкие виды, сокращающиеся в численности или находящиеся под угрозой исчезновения.

«Поскольку кормовая база зимой скудна, не возбраняется подкормить пернатых, однако делать это нужно правильно. Распространенное мнение о том, что уток нельзя кормить хлебом, ошибочно», – говорится в материале.

Этот миф появился в интернете с легкой руки знаменитых британских ученых, которые в 2008 году выпустили ряд публикаций о том, что зерновые – не самая полезная пища для птиц. В действительности подкармливать водоплавающих можно любыми хлебобулочными изделиями, отварной крупой, измельченными овощами и даже сыром.

Идеальный вариант – комбикорм для домашних птиц, который можно приобрести в зоомагазине. Уткам удобнее брать пищу с поверхности воды, особенно при морозе. Ведь в воде они остаются в относительном тепле: температура жидкой воды не опускается у поверхности ниже ноля градусов.

Важно знать, что тонущая или примерзающая к берегу подкормка – не оптимальное решение. Лучше выбрать пищу, которую можно кинуть в воду, где она будет некоторое время плавать по поверхности, постепенно размокая.