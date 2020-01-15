РИАМО - 15 янв. В прошлом году почти в 2,2 раза снизились объемы отпущенной населению подмосковными лесничествами ГКУ МО «Мособлес» древесины на дрова, что составило почти 7,2 тысячи кубических метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Некоторые специалисты связывают снижение объемов заготовки древесины на дрова с увеличением числа газифицированных населенных пунктов на территории Московской области», - говорится в сообщении.

Также причины снижения объемов заготовленной древесины могут быть связаны с ростом доходов населения, доступностью альтернативных источников для отопления домов и принятием Государственной думой РФ закона о сборе валежника, что разрешил гражданам без оформления разрешительных документов бесплатно собирать валежник в лесу.

Россияне имеют право заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд, заключив договор купли-продажи лесных насаждений.