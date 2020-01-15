РИАМО – 15 янв. Государственная дума 16 января рассмотрит назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на пост премьер-министра правительства РФ, сообщает РИА Новости.

В среду правительство России в полном составе ушло в отставку. Позже президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета думы.

«Государственная дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ», – говорится в сообщении.

Мишустин возглавляет Федеральную налоговую службу России с апреля 2010 года.