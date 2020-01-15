РИАМО - 15 янв. Свою продукцию на международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя», которая стартует 17 января в Берлине, представит сыроварня «Альдини», расположенная в Орехово-Зуевском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Уверен, что продукт, который производит сыроварня Альдини, обладает всеми необходимыми конкурентными преимуществами для выхода на зарубежные рынки, а навыки, приобретенные генеральным директором в рамках «Школы молодого предпринимателя», помогут подмосковной сыроварне найти партнеров за рубежом»,- сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Сыроварня «Альдини», которая варит сыр по традиционным итальянским технологиям, впервые посетит берлинскую выставку, где представит участниками и гостям мероприятия русскую горгонзолу.

Одним из наиболее статусных международных мероприятий для компаний пищевой промышленности и сельскохозяйственного сектора экономики является «Зеленая неделя», которую еще называют «Аграрным Давосом».

На этой ярмарке-выставке традиционно показывают мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства, а экспонентами являются самые достойные национальные компании.

Хромов отметил, что выход на зарубежные рынки для сыроварни «Альдини» станет логичным направлением дальнейшего развития предприятия.

«Николай Логачев, который представляет сыроварню «Альдини», стал победителем прошедшего в прошлом году регионального акселератора «Школа молодого предпринимателя» в номинации «Лучший экопроект» и был одним из самых активных участников этой программы», - сказал он.

Хромов добавил, что целеустремленность, предпринимательская инициатива, желание развиваться и учиться – это те качества, которые помогли предпринимателю сделать успешным проект сыроварни в Подмосковье.