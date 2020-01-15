РИАМО - 15 янв. В Москве из-за подготовительных мероприятий к военному параду на Красной площади будет ограничено движение по одной из центральных улиц, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие проезда Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком», – говорится в сообщении.

На вышеуказанном участке будет вводиться полное перекрытие движения транспорта. Ограничения будут действовать 20, 22, 24, 27, 29 и 31 января в утреннее время – с 07:00 до 08:30.