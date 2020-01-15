РИАМО - 15 янв. В подъездах домов в 11 административных округах Москвы установят более 250 подъемных платформ для маломобильных граждан, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«В настоящее время в 9 округах столицы уже ведутся работы по монтажу 92 платформ, в том числе 52 наклонных и 40 – вертикальных. Кроме того, в ближайшее время начнется установка подъемников для маломобильных граждан еще почти в 100 подъездах. По остальным объектам проводится проектирование», - говорится в материале.

Платформы устанавливаются по заявкам маломобильных граждан в старых домах. Новостройки изначально строят с учетом требований к доступности.

«По результатам обследования технических условий в подъезде, где нужно установить подъемную платформу, определяется, какого типа устройство подойдет в каждом конкретном случае. При этом в обязательном порядке учитываются требования технических и противопожарных норм», - отмечается в сообщении.

Приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, если позволяет конструкция подъезда. Эти платформы работают по принципу лифта и позволяют преодолевать расстояние до 4 метров.

Если установить такой подъемник не удается, то ставят подъемник наклонного типа. Эта конструкция монтируется на стене параллельно лестничному маршу.

Для установки подъемной платформы в подъезде не требуется ни собрание жильцов, ни решение собственников помещений в многоквартирном доме.

«При установке подъемных платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. В частности, устанавливаются пандусы и поручни на входе в подъезд, а также двери с доводчиками, которые инвалид может открыть дистанционно», - добавляется в материале.

Только за период с 2011 по 2019 годы департаментом капитального ремонта было установлено порядка 1,3 тысячи подъемных платформ для инвалидов-колясочников.