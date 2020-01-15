РИАМО - 15 янв. Москва и Подмосковье заняли первое и второе место в рейтинге популярных городов, курортов и регионов России в новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтата».

«В первую десятку городов, курортов и регионов России у туристов в прошедшие новогодние праздники вошли Москва (более 5 миллионов туристов), Московская область (3 миллиона), Сочи и Краснодарский край (800 тысяч), Санкт-Петербург (более 500 тысяч)», — говорится в сообщении.

Далее идут Великий Устюг и Вологодская область (210 тысяч), Крым (200 тысяч), Владимирская область (200 тысяч), Тюменская область (200 тысяч), Казань и Республика Татарстан (170 тысяч) и Шерегеш и Кемеровская область (156 тысяч).

Рейтинг составлен по результатам анализа информации об итогах внутреннего туризма в прошедшие новогодние праздники.