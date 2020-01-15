РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. В подмосковном Дзержинском состоялся просмотр ежегодного послания президента РФ Владимира Путина, после которого обсудили реализацию национальных проектов.

В среду в ДК «Энергетик» состоялся просмотр трансляции ежегодного послания президента Российской Федерации Владимира Путина. Послание слушали глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова и председатель местного совета депутатов Ирина Шувалова.

«В ходе просмотра трансляции послания участники мероприятия отметили вопрос реализации нацпроекта «Демография», темы повышения материнского капитала, увеличения пособий, в том числе добавление новых выплат. Наши активисты взяли в работу поручения Владимира Путина на счет дополнительного строительства яслей, ФАПов. Важным моментом в речи президента России прозвучали слова об изменениях в Конституции РФ», – написал член регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По итогам совместного просмотра трансляции послания организовали общественное обсуждение основных тезисов президента РФ с местными представителями экспертного сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, лидерами общественного мнения, журналистами и блогерами, а также активными жителями.

По завершению мероприятия поступило предложение о формировании в муниципалитете общественно-экспертной рабочей группы для контроля и помощи местным органам власти в реализации госпрограмм, нацпроектов и поручений президента России Владимира Путина.