РИАМО - 15 янв. В текущем году в подмосковных городских парках состоятся четыре крупных фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Парки и скверы являются полноценным и самыми востребованными общественными пространствами разных групп горожан. На сегодня известно о четырех крупных фестивалях, которые пройдут в парках Подмосковья в этом году», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, фестивали – это один из инструментов, позволяющий повысить и разнообразить качество услуг и привлекательность парков, а также привлечь значительное число партнеров.

Весенний фестиваль-олимпиада «На старт! Внимание! В парк!», посвященный открытию сезона в парках, пройдет в начале мая. Это будет большой спортивный фестиваль, охватывающий все муниципальные образования. В течение весны на территории всех областных парков будет проводиться сбор команд и подготовка, а в день открытия сезона 1 мая в одном из парков пройдет масштабное событие – спортивная олимпиада.

В этом году состоится восьмой смотр-конкурс «Парки Подмосковья», на котором выберут лучший парк и лучшую концепцию будущего парка. Состоится смотр-конкурс и будет организован большой показательный фестиваль, который стимулирует развитие и приток посетителей в парки.

Фестиваль-конкурс озеленения, флористики и ландшафтного дизайна «Цвет лета» впервые организовали в 2019 году. Суть конкурса в том, что в городах Подмосковья должны появиться экозоны. По итогам фестиваля наградят победителя.

Фестиваль-конкурс световых инсталляций и освещения «Парк света» пройдет зимой. Фестиваль будет включать в себя ряд световых инсталляций, которые преобразят пространство подмосковных парков.