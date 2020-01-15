РИАМО - 15 янв. Около 50 площадок и более 70 представлений ждут москвичей и гостей столицы на фестивале «Путешествие в Рождество» 18 и 19 января, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В центре и округах Москвы будут проходить кулинарные и творческие занятия, например, все желающие смогут испечь немецкий пирог штоллен и приготовить датский рисовый пудинг, создать свои собственные микро-механические или пластилиновые мультфильмы, поучаствовать в занятиях «Столярной мастерской», взять уроки актерского мастерства, освоить необычные техники декора», — говорится в сообщении.

В выходные дни с 13:00 до 18:45 в Камергерском переулке будет работать шале «Домик новогодней сказки». Гости познакомятся с персонажами известных сказок Дании, Франции, Германии, Англии и Швеции. 18 января здесь в режиме нон-стоп будут идти кукольные интерактивные спектакли: «Рождественский переполох в королевстве», «Пряничный домик» и «Проделки Метелицы». А 19 января - интерактивные спектакли-игры: «Зимнее путешествие Паддингтона» и «Рождественские проделки Финдуса».

На Манежной площади 18 января в 18:00 и 19 января в 20:00 выступит группа Kaver Band. Музыканты исполнят песни прошлых лет и современные композиции. Кроме того, в субботу в 20:00 здесь пройдет выступление группы «Вульф Бэнд», гости послушают джаз, поп и народные композиции. А 19 января в 18:00 на сцене будет группа «Jazzy Christmas».

На улице Городецкой 18 января в 17:00 состоится выступление всемирно известного кукольного шоу «Цирк на нитях» от театра Виктора Антонова из Санкт-Петербурга. А в 18:00 группа StepbyStep исполнит для гостей этой площадки современные песни, рок, ностальгические хиты 80-ых и 90-ых и даже джазовые композиции.

На бульваре Дмитрия Донского в субботу в 17:00 «Первый театр» представит детский интерактивный спектакль «Первый снег», а в воскресенье в 18:00 артисты театра «Заячий стон» будут раздавать «Вредные советы».

Гостей ждет множество других выступлений, а также открытые тренировки на свежем воздухе. На Новом Арбате возле дома 21 каждый день проходят мастер-классы по сноубордингу. 18 января в 14:00 занятие проведет чемпион России Артем Теймуров, 19 января в 14:00 - чемпион России Виктор Теймуров.

На Школьной улице ежедневно, с 12:00 до 21:00 проходят мастер-классы по керлингу.

Москвичи и туристы смогут посетить творческие и кулинарные мастер-классы. На Рождественском бульваре в выходные в 15:00 всех желающих научат мастерить «Немецкий настольный театр» (декорации и персонажей сказки «Щелкунчик»), а в 18:00 - «Французский театр» (по мотивам сказки «Кот в Сапогах»).

На Тверском бульваре у памятника Есенину в предстоящие выходные гости будут собирать уникальные елочные игрушки в стиле бельгийских и голландских художников. По соседству, у памятника Тимирязеву, ждут в гости юных техников. В «Новогодней лаборатории» 18 января пройдут мастер-класс по изготовлению шаров и светильников для елки, а 19 января - по конструированию роботов и созданию микромеханического мультика.