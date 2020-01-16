РИАМО - 16 янв. На ВДНХ в четверг проведут праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню легендарной группы The Beatles, гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах и научатся танцевать рок-н-ролл, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Развлекательная программа пройдет на катке ВДНХ, в Доме культуры, а также шахматном клубе. Участие во всех мероприятиях бесплатное, однако для прохода на каток потребуется купить билет.

«Гости смогут окунуться в атмосферу 1960-х годов, когда во всем мире на пике популярности была легендарная ливерпульская четверка. Горожане послушают хиты группы и смогут потанцевать рок-н-ролл на катке, а также научатся делать часы из виниловых пластинок и примут участие костюмированной вечеринке», – отмечается в материале.

Праздничные мероприятия на льду продлятся с 18:00 до 21:00. Каток окрасится карнавалом с одним из главных символов группы – большой желтой субмариной. В шахматном клубе состоятся мастер-классы для детей, а в большом зале Дома культуры с 20:00 до полуночи состоится выступление кавер-группы The BeatLove.

По решению ЮНЕСКО с 2001 года 16 января отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day). Дата выбрана не случайно. Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.