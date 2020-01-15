РИАМО - 15 янв. Экспертная комиссия по защите прав предпринимателей при уголовном преследовании будет создана в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев в среду провел рабочее совещание, посвященное учреждению данной комиссии.

«Основная цель создания комиссии – это защита прав предпринимателей, подвергающихся неправомерным действиям со стороны правоохранительных органов в рамках уголовных процессов. По аналогичному принципу ранее уже была создана экспертная комиссия при уполномоченном по нормотворчеству, которая уже показала свою эффективность», – отметил Головнев.

По его словам, с 2017 по 2019 годы количество поступающих обращений предпринимателей с жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов составило почти 27%.

«Детальное рассмотрение каждого дела – длительный и энергоемкий процесс, без помощи коллег в одиночку нам с этой темой не справиться. Подключив к данной работе региональное адвокатское сообщество после создания комиссии, мы сможем значительно увеличить эффективность рассмотрения жалоб», – отметил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что в настоящий момент отсутствуют правовые механизмы государственной защиты прав предпринимателей в рамках уголовного преследования на уровне субъекта РФ. Задачи комиссии – это не только выполнение таких функций, как правозащитная, методическая, информационная и представительская. Перед ней стоит более высокая цель – выполнение гуманитарной и нормотворческой миссии. В том числе, подготовка и экспертная оценка проектов правовых актов, регулирующих уголовный процесс, для внесения их на рассмотрение в законодательные органы.