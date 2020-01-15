РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. Более 20 пенсионеров из Балашихи в среду научились основным элементам фигурного катания на открытой тренировке в парке «Пехорка», занятие проходило в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду на территории катка в парке «Пехорка» состоялся открытый урок для участников проекта «Активное долголетие», который провела многократный призер и победитель чемпионатов Европы и России по синхронному катанию, участница мировых шоу, тренер школы фигурного катания «Лед» Евгения Канаева.

«Сегодня (15 января – ред.) я провела открытую тренировку для пожилых людей в рамках проекта губернатора «Активное долголетие». Здорово, что у пенсионеров появилась теперь такая возможность, куда они могут прийти, развеяться, поддерживать здоровый образ жизни, продлить молодость. Более 20 участников программы приняло участие в тренировке и они показали хороший результат. Научились базовым элементам: как правильно стоять на льду, держать корпус, как правильно отталкиваться», – сказала Канаева.

Она добавила, что фигурное катание подходит для пожилых людей, так как совмещает в себе все: физическую подготовку, растяжки. Кроме того, это эстетический и один из самых красивых видов спорта.

По признанию Канаевой, в Балашихе хороший лед, где представители школы фигурного катания «Лед» проводят мастер-классы как для детей, так и для пожилых людей, с которыми проще заниматься.

Житель микрорайона Гагарина, 74-летний Александр Бобков с детства занимался разными видами спорта: волейболом, лыжами, шахматами и по-прежнему не изменяет себе, продолжая вести здоровый образ жизни.

«Принял участие в открытом уроке по фигурному катанию. Это большое удовольствие для меня. Если хочешь избежать инфаркта миокарда надо все время быть в движении в любом возрасте. Поэтому советую пенсионерам скорее присоединяться к программе «Активное долголетие», – пояснил Бобков.

Организатором открытого урока в Балашихе стали министерство социального развития Московской области и администрация городского округа.

Губернаторская программа «Активное долголетие» стартовала в октябре и разработана для людей старшего поколения в рамках нацпроекта «Демография». Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии.

За это время открыто 8 клубов «Активного долголетия», к весне они появятся во всех муниципалитетах. Подробности можно узнать на портале dolgoletie.mosreg.ru.