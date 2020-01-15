РИАМО - 15 янв. «Мособлгаз» порекомендовал жителям Подмосковья соблюдать особую осторожность при пользовании газом зимой, а также проверять тягу в дымоходах газовых приборов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«При изменении погоды могут наблюдаться случаи временного прекращения тяги в дымоходах газовых приборов», - говорится в сообщении.

Такая ситуация может произойти из-за сильного ветра, образующего обратную тягу и задувание в дымоходе, а также засорение сечения дымохода, из-за чего продукты сгорания могут поступать в помещение и вызвать отравление.

«Мособлгаз» советует проверять наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах перед включением газовых приборов или во время их работы.

Обнаружить наличие тяги можно, поднеся зажженную спичку или бумажный жгут под верхний колпак газоотводящего устройства. Если тяга будет, пламя спички или жгута втягивается под колпак, при отсутствии – отклоняется от него.

В случае отсутствия тяги пользоваться водонагревателем категорически запрещено, так как возможно отравление продуктами сгорания газа.

Если тяга отсутствует, нужно немедленно сообщить об этом в аварийную службу по телефонам «104», «112».