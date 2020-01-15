РИАМО – 15 янв. Информация о требовании Фонда кино вернуть выделенные на безвозвратной основе для съемок фильма «Пиковая дама. Зазеркалье» 35 миллионов рублей, не соответствуют действительности, сообщает Газета.ru.

Картина режиссера Александра Домогарова-младшего, вышедшая в марте 2019 года, не имела успеха в прокате. При затратах на производство почти в 79 миллионов рублей она собрала 86,3 миллиона. Ранее СМИ сообщили, что организация якобы требует вернуть все выделенные деньги.

«Фонд кино не требует от ООО «РБ Продакшн» возврата средств, выделенных на безвозвратной основе. Фонд требует вернуть средства, выделенные на условии стопроцентного возврата на производство и прокат фильма «Пиковая дама. Зазеркалье», — отметили в организации.

Фонд кино выделил на создание фильма 50 миллионов рублей, включая 15 миллионов рублей на возвратной основе.