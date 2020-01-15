РИАМО - 15 янв. Самыми крупными проектами по переселению граждан в Московской области, реализованными за счет инвесторов в 2019 году, стали проекты в микрорайоне Одинцово-1, микрорайонах 36, 36А, 37 в Мытищах и поселке Отрадное в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Самыми крупными проектами, реализуемыми в 2019 году в Подмосковье, стали: Одинцовский округ, микрорайон Одинцово-1. Застройщик: АО «ПИК-Регион». В рамках договора осуществляется переселение 46 ветхих жилых домов и строительство нового микрорайона с общей площадью квартир 480,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, будут построены восемь детских садов, две школы, торгово-развлекательный центр и бизнес-центр», — говорится в сообщении.

В настоящий момент построены и введены в эксплуатацию 13 домов и два встроенных детских сада на 60 мест каждый. В целях исполнения обязательств по переселению в собственность муниципального образования застройщиком переданы 175 квартир.

На втором месте – Мытищи, микрорайоны 36, 36А, 37. Застройщик: ООО «Инвест-Строй». По данному договору предусмотрено переселение 29 ветхих жилых домов и строительство жилищного фонда общей площадью квартир 246 тысяч квадратных метров. Также планируются реконструкция двух детских садов с увеличением вместимости на 247 мест и реконструкция школы с увеличением вместимости на 1,2 тысячи мест.

К настоящему времени построен и введен в эксплуатацию один дом, также осуществляется строительство трех жилых домов. В 2019 году переселено шесть ветхих жилых домов.

На третьем месте – Красногорск, поселок Отрадное. Застройщик: ООО «Отрада Девелопмент». Сейчас построены и введены в эксплуатацию три дома и детский сад, а также осуществляется возведение четырех домов. В настоящее время застройщиком переданы 64 квартиры в целях исполнения обязательств по переселению.

«На территории Московской области действуют 124 договора о развитии застроенных территорий, их реализуют 114 строительных компаний в 32 городских округах. Одна из задач, которую ставит перед правительством Московской области губернатор, − это повышение качества жизни населения», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что при реализации проектов застройщики не только сносят ветхие дома, но и создают комплексные сбалансированные жилые проекты на месте старого жилого фонда. Вместе с новыми домами появляются школы, детские сады и поликлиники.