РИАМО - 15 янв. В подмосковных Люберцах из-за жалоб жителей микрорайона Птицефабрика на неудобства из-за стройплощадки ЖК «Новотомилино» примут меры по улучшению ситуации, в частности, люди жаловались на то, что площадка загораживает проход к школе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«От жителей микрорайона Птицефабрика, который расположен в городском округе Люберцы, поступил ряд обращений по поводу строительства нового жилого комплекса «Новотомилино». Они относятся к неудобствам, которые возникли в сентябре прошлого года после начала работ. В частности, строительная площадка перегораживает проходы к центральному входу в школу, остановкам общественного транспорта, периодически нарушается водо- и электроснабжение», — говорится в сообщении.

Также авторы обращений указывали на то, что на дороге, примыкающей к стройплощадке, возрос риск ДТП.

Все обращения жителей рассмотрели на совещании с участием представителей министерства жилищной политики, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Главного управления государственного строительного надзора региона, администрации городского округа Люберцы и застройщика ООО «Тройка Ред».

На совещании дали разъяснения по особенностям строительства и мерам, которые будут приняты для устранения недостатков. Отмечено, что строительство жилого квартала началось в рамках обязательств публичного договора (о развитии застроенной территории со сносом аварийного и ветхого жилья), заключенного в 2016 году по результатам аукциона. Объем сноса – 20 домов (926 семей, 42 тысяч квадратных метров). В августе 2017 года состоялись публичные слушания по этому вопросу.

При строительстве учитывается возведение социальных объектов, наличие проездов, благоустройство и инженерные сети. Сейчас возводятся четыре дома (79 тысяч квадратных метров). Окончание срока расселения по договору — 2021 год.

Застройщик начал строительство с нарушением проекта. Изначально предусматривалось обустройство всех необходимых проходов в школу без перекрытия основного входа. Застройщику поручили в течение недели устранить нарушения, обустроить проходы, настилы, козырьки и проезды по проекту. К работам приступили 15 января.

Администрация Люберец взяла на себя обязательства по организации альтернативной парковки для машин родителей, подвозящих детей к школе, так как школьная парковка была ликвидирована при размещении стройплощадки.

В микрорайоне Птицефабрика, рядом с территорией застройки, на прежнем месте осталось два остановочных пункта, оборудованные заездными карманами и остановочными павильонами. Чтобы добраться до остановок общественного транспорта, жителям нужно обойти забор, возведенный вокруг строительной площадки. Их повседневный маршрут увеличен в среднем на 5-7 минут.

В районе стройки провели проверку с участием представителей ГБУ МО «Мосавтодор», ГИБДД по Московской области и администрации городского округа Люберцы. По ее итогам застройщик перенес строительный забор на 3 метра от полотна автодороги. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, с сентября 2019 года на дороге, примыкающей к стройплощадке, аварии с пострадавшими пешеходами не были зафиксированы.

Представители администрации городского округа подтвердили, что в сентябре 2019 года было отключение водоснабжения из-за переноса сетей. Линии электропередачи были вынесены еще в 2018 году. Проведение других работ, связанных с коммунальными сетями на объекте не планируются.

«В Люберецком дворце культуры 16 января в 18:00 запланирована встреча с жителями главы городского округа, где будут даны ответы на вопросы, касающиеся решения указанных проблем. Ситуация находится на постоянном контроле министерства жилищной политики Московской области», — заключается в сообщении.