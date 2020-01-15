РИАМО - 15 янв. Масштабная реконструкция ждет спортивно-оздоровительную лыжную базу «Лесная» в Троицке, общая площадь модернизации займет 15 гектаров, где будут находиться объекты спортивного и коммунального назначения с подъездной дорогой, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Проект планировки территории, разработанный Институтом Генплана Москвы, предусматривает строительство современного здания лыжной базы со вспомогательными помещениями для хранения мототехники и инвентаря общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что также на территории базы построят физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Сейчас база «Лесная» – одно из любимых мест жителей, после реконструкции она обязательно станет еще большим центром притяжения для всех горожан.

На территории будет спроектирован проезд местного значения, разворотная площадка для обеспечения транспортной доступности и удобства заезда, а улицу Большая Октябрьская расширят. Также на всей территории пройдет благоустройство, планируется дополнительно озеленить около 1 гектара.

«Проект планировки также предусматривает мероприятия по созданию новых городских очистных сооружений. В части уже существующих инженерных сетей предлагается установить границы охранных зон либо, при необходимости, переустроить коммуникации, попадающие в зону проведения работ», – отметил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института Генплана Москвы Александр Котенков.