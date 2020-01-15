РИАМО - 15 янв. Реставраторов барельефа «Панафинейское шествие» на фасаде Дома Мануйлова оштрафовали на 500 тысяч рублей за некачественный ремонт и повреждение объекта, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Особняк в неоклассическом стиле был построен в 1910 году и принадлежал адвокату Ивану Мануйлову. Здание стало первым и единственным в череде многоэтажных доходных домов, построенных архитектором Николаем Жериховым.

«Экспертиза показала, что во время работ по сохранению реставраторы серьезно повредили уникальный барельеф. Его поверхность сглажена, видны следы шлифовки наждачной бумагой. Мосгорнаследие передало все материалы в суд, по итогам подрядчика ЗАО «РПК «Борей» оштрафовали на 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Теперь собственник обязан восстановить барельеф, а Мосгорнаследие будет добиваться привлечения компетентных реставраторов к работам по спасению декора и продолжать держать эту ситуацию на контроле.

В ходе расследования также выяснилось, что на объекте осуществлялось надлежащее научное руководство и контроль представителя авторского надзора проектной организации над проведением реставрационных работ, отсутствовали данные о квалификации исполнителей работ. Он также привлечен судом к административной ответственности и оштрафован на 250 тысяч рублей.

«Порча исторического облика памятника архитектуры или его элементов – это преступление. Барельеф «Панафинейское шествие» был изюминкой особняка на улице Достоевского. <…> К счастью, исторические черты барельефа не утеряны окончательно, а значит исконный вид будет возвращен. <…> Мы сделаем все, чтобы эти люди больше не работали с памятниками архитектуры. Их лицензия должна быть аннулирована», – сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.