РИАМО - 15 янв. Статус резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Исток» и «Дубна» в Подмосковье в 2019 году получили 32 новые компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Общий объем инвестиций по заявленным проектам новых резидентов технико-внедренческих ОЭЗ Подмосковья составляет почти 5,4 миллиарда рублей. На новых предприятиях инвесторы планируют создать 1527 рабочих мест. Общее число резидентов ОЭЗ «Дубна» и «Исток» по итогам 2019 года вырастет до 195 компаний», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В Дубне активно развиваются медицинские и биотехнологические компании – шесть организаций этой сферы стали резидентами ОЭЗ в прошлом году, еще семь компаний заняты в области информационных технологий. Остальные 15 новых резидентов ОЭЗ «Дубна» работают по направлению «проектирование и производство сложных систем» и иных сферах деятельности.

Новыми резидентами ОЭЗ «Исток» во Фрязине стали компании, чья деятельность так или иначе связана с СВЧ, радиоэлектроникой, лазерным оборудованием, что обусловлено профилем технико-внедренческой площадки.

Хромов подчеркнул, что обе площадки в минувшем году перевыполнили плановые показатели по привлечению резидентов.

«Показатели работы технико-внедренческих ОЭЗ в Подмосковье говорят о высоком интересе среди технологичных компаний к размещению своих проектов на территории особых экономических зон Московской области. Таким образом, в регионе созданы хорошие конкурентные условия для развития высокотехнологичной промышленности», – сказал зампред.

На сегодняшней день в Московской области создано четыре особых экономических зоны: две технико-внедренческих зоны в городских округах Дубна и Фрязино, и две – промышленно-производственных – в Ступине и Кашире.