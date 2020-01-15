РИАМО - 15 янв. В Подмосковье проруби для купания откроются в 13 парках региона вечером накануне Крещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Проруби откроются вечером накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня», - говорится в сообщении.

Проруби откроют в парках МАУ «Клинский городской парк культуры и отдыха» (Сестрорецкий), МАУ «Клинский городской парк культуры» (Высоковский), городской парк культуры и отдыха при МБУКиИ «Дом офицеров» (Краснознаменск), МБУК «Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» в Люберцах.

Также купели подготовят в парках: МУП города Подольска «Городской парк культуры и отдыха имени В. Талалихина», МБУ «Детский парк культуры и отдыха» (микрорайон Климовск), Центральный парк Реутов, «Жемчужина» в Серпухове, МБУК «Городской парк культуры и отдыха» в Солнечногорске.

Искупаться в ледяной проруби можно будет и в парках: МБУ «Парк культуры и отдыха «Победа» Талдомский городской округ, два парка в Химках - имени А.Величко, МАУК «Объединенная дирекция парка» и парк «Экоберег», МБУК «Парки Электростали».

Спасатели и врачи будут дежурить в местах крещенских купаний. Будут установлены раздевалки. Всех желающих будут угощать горячим чаем. Спуски в воду везде оборудуют специальными настилами и лестницами.

В Подмосковье для крещенских купаний подготовили 214 мест, из них 94 купели при храмах, церквях и у святых источников, 74 места на прудах и 46 купелей на открытых водоемах.