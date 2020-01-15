Проруби откроют в парках МАУ «Клинский городской парк культуры и отдыха» (Сестрорецкий), МАУ «Клинский городской парк культуры» (Высоковский), городской парк культуры и отдыха при МБУКиИ «Дом офицеров» (Краснознаменск), МБУК «Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» в Люберцах.
Также купели подготовят в парках: МУП города Подольска «Городской парк культуры и отдыха имени В. Талалихина», МБУ «Детский парк культуры и отдыха» (микрорайон Климовск), Центральный парк Реутов, «Жемчужина» в Серпухове, МБУК «Городской парк культуры и отдыха» в Солнечногорске.
Искупаться в ледяной проруби можно будет и в парках: МБУ «Парк культуры и отдыха «Победа» Талдомский городской округ, два парка в Химках - имени А.Величко, МАУК «Объединенная дирекция парка» и парк «Экоберег», МБУК «Парки Электростали».
Спасатели и врачи будут дежурить в местах крещенских купаний. Будут установлены раздевалки. Всех желающих будут угощать горячим чаем. Спуски в воду везде оборудуют специальными настилами и лестницами.
В Подмосковье для крещенских купаний подготовили 214 мест, из них 94 купели при храмах, церквях и у святых источников, 74 места на прудах и 46 купелей на открытых водоемах.
Готов ли ты окунуться в прорубь?
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В праздник Крещения Господня, 19 января, по народной традиции, многие купаются в проруби-иордани. А вы готовы к погружению?
Для вас купание в проруби – важное событие, несущее глубокий духовный смысл. Вера придает вам уверенности, но не стоит забывать и о здоровье. Прежде чем принимать решение, основываясь на религиозных чувствах, не забудьте прислушаться к своему организму и проконсультироваться с врачом.
Похоже, вам хочется испытать новые экстремальные ощущения или повторить удачный опыт. В любом случае хорошенько подумайте, насколько вы подготовлены и уверены в возможностях своего организма. Консультация врача точно не помешает.
Кажется, вы не фанат купания в проруби и другого экстрима. Если все-таки соберетесь окунуться в этом году – обязательно посоветуйтесь с бывалыми ныряльщиками или изучите интернет. Если останутся сомнения – проконсультируйтесь с врачом.
Вы – закаленный спортсмен и поклонник здоровых народных традиций. Вы готовы к встрече с ледяной водой, ведь вам все нипочем! На всякий случай напоминаем, что погружаться в иордань в праздник Крещения нужно после освящения воды.
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