РИАМО - 15 янв. Свыше 23 тысяч родителей уже воспользовались комплексной услугой «Я родился в Подмосковье», которая работает в регионе с сентября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В роддомах и перинатальных центрах Московской области создали уникальные условия для будущих родителей. Благодаря комплексной услуге, уже сейчас каждая мама имеет возможность, не выходя из палаты, получить первые документы малыша», – сказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Кроме того, в роддоме при рождении малыша родителей ждет подарок: набор на первый год жизни ребенка или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей, добавила она.

Подмосковье стало первым регионом в России, где ввели подобную меру поддержки. Непосредственно в роддоме мама может оформить свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, документы на получение материнского капитала, прикрепить ребенка к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детский сад.

Также в регионе заработал единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Позвонив с 08:00 до 20:00 по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03, будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области.