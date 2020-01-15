РИАМО - 15 янв. По итогам 2019 года 3148 многодетных семей в Подмосковье обеспечили бесплатными земельными участками, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Лидерами по количеству переданных участков в 2019 году стали городские округа Дубна, Балашиха, Чехов, Серпухов, Химки». Так, в Дубне за год обеспечены землей 372 многодетные семьи, в Балашихе – 268 семей, в Чехове – 258 семей, в Серпухове – 201 семья, в Химках – 197 семей», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Министр отметил, что с 2012 по 2019 год количество обеспеченных землей семей с тремя и более детьми выросло с 2,4 тысячи до 26,8 тысячи семей.

Лидерами по количеству обеспеченных за 8 лет многодетных семей стали городские округа Щелково – 1,6 тысячи семей, Богородский – 1082 семьи, Сергиево-Посадский – 1030 семей, Дмитровский – 920 семей и Раменский – 914 семей.

Администрации городских округов сформировали 1832 земельных участка. В стадии формирования находится еще 3813 участков. При этом правительство Московской области прорабатывает различные варианты помощи малоземельным муниципалитетам. В том числе, ведется работа по подбору земли из областной казны и неразграниченных земель.