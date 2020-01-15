РИАМО - 15 янв. Часть актеров МХАТ имени Горького не довольны системой управления нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, они решили судиться с ним из-за нарушения прав и дискриминации, пишет Газета.ru.

«Иск будет рассмотрен в Пресненском суде 17 января в 10:00», – говорится в материале.

Председатель московской организации Российского профсоюза работников культуры Елена Фомина рассказала, что в суд обратились семь главных актеров театра.

По ее словам, эти актеры играли в 50-60 спектаклях в течение четырех месяцев. На данный момент их сняли с ролей и лишили премий, так как они не хотят переходить на срочные контракты, а также отказались устранять спектакли, которые пользуются спросом у зрителей.

Актеры надеются, что суд признает действия Боякова незаконными и признает наличие дискриминации.

Фомина добавила, что премий лишили только тех артистов, которые обратились прокуратуру и Рострудинспекцию. Она считает, что положительного сдвига в этом вопросе не происходит, хоть президент России Владимир Путин сказал, что решит данную проблему.

Новым руководителем МХАТ в начале декабря 2018 года назначили продюсера и театрального режиссера Эдуарда Боякова, а Татьяна Доронина стала президентом театра.