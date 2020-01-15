РИАМО – 15 янв. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства России, сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «в» статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке правительства Российской Федерации», – говорится в тексте указа.

Временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ возложено на Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев объявил, что правительство страны подало в отставку. Решение было принято в контексте предложений президента по внесению изменений в Конституцию РФ.

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