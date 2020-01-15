РИАМО – 15 янв. Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность главы правительства, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны подало в отставку. Решение было принято в контексте предложений главы государства Владимира Путина по внесению изменений в Конституцию РФ.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – говорится в сообщении.