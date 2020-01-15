РИАМО - 15 янв. В рамках программы реновации жилфонда в Даниловском районе столицы построят дом на 98 квартир, возведение планируется завершить в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Строительство уже стартовало. Стройплощадку оградили, установили бытовой городок, сделали временные дороги. Сейчас идет разработка котлована. 11-этажное здание строится на улице Ленинская Слобода.



«В доме будет 98 квартир (60 однокомнатных, 27 двухкомнатных, 10 трехкомнатных и одна четырехкомнатная). Общая площадь жилья составит 5,2 тысячи квадратных метра. Три квартиры оборудуют для маломобильных граждан. Там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальные поручни в санузлах», — говорится в сообщении.

Фасады будут облицованы фиброцементной и клинкерной плиткой, на них установят короба под кондиционеры. На первом этаже разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле появится комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, места для хранения колясок.

В доме будет два лифт грузоподъемностью 600 килограммов и 1 тонна. В новостройке оборудуют пожарную сигнализацию, системы оповещения, охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступом. Территорию рядом с домом благоустроят и озеленят, там сделают парковку, в том числе для инвалидов.

«В Южном округе в стадии строительства находятся 17 жилых домов для переселения по программе реновации. Их жилая площадь составляет 201,82 тысячи квадратных метров. Всего в Даниловском районе новые квартиры получат жители 31 пятиэтажки. В районе определено пять стартовых площадок для строительства жилых домов», — сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас два дома строят по 5-му Рощинскому проезду, земельный участок 1, и на улица Ленинская Слобода, владение 3.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошли 5173 дома во всех округах столицы. Для реализации программы уже подобрали 431 стартовую площадку.