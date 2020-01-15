РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. Прямую трансляцию послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию посмотрели в администрации города Мытищи, сообщается на сайте администрации округа.

В конференц-зале администрации города Мытищи состоялся просмотр прямой трансляции послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Присутствовали руководители администрации, депутаты мытищинского совета депутатов, начальники управлений и представители общественных организаций.

«Основная тема, с которой начал президент в своем послании, – демографическая ситуация в стране. Самое главное, чтобы сохранялся естественный прирост населения, самое основное – поддержка материнства и детства, и все тезисы, которые были обозначены в части увеличения пособия детям, прежде всего, из малообеспеченных семей и выплата родителям пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет – это существенная поддержка. Самое главное – сохранение программы материнского капитала. Эта программа продлена, потому что она действительно очень правильная, существенная», – отметила начальник управления по социальной политике администрации округа Наталья Тер-Григорьян.

С 1 сентября также будет введена доплата классным руководителям. Бесплатным горячим питанием будут обеспечены все школьники с 1 по 4-й класс. Увеличится количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.

«Огромную долю в своем послании президент уделил социальным вопросам, в том числе, образованию. И, конечно, нам отрадно слышать о том, что будут направлены дополнительные меры именно на развитие образования, а значит и человеческого капитала. Мы были рады это слышать», – поделился своими впечатлениями директор школы №4 Иван Волков.

В материале добавляется, что начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять 5%. В течение шести лет не будут меняться налоговые условия для бизнеса. Также будет ускорено принятие норм о защите капиталовложений. Поддержку должны получить не только крупные проекты, но также средний и малый бизнес.