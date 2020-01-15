РИАМО - 15 янв. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой вертолета в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

Днем в среду в поселке Новоськино Дмитровского городского округа вертолет совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна пассажиров не был. Пилоту оказали необходимую медицинскую помощь.

«В связи с происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются», – говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.