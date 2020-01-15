РИАМО - 15 янв. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина по изменению статей УК РФ, которые предусматривают ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, Головнев отметил, что УК давно нуждался в пересмотре этих статей, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена региона.

В ходе послания Федеральному Собранию Путин дал объективную оценку состоянию дел в стране, а также определил основные направления внутренней и внешней политики государства. Так, президент напомнил о необходимости скорейшего завершения реформы контрольно-надзорной деятельности и пересмотра нормативной правовой базы.

«Прежде всего, в изменениях нуждаются те статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Что имел в виду президент? И значит ли это, что бизнесу обещают вседозволенность? Отнюдь, нет! Речь идет об устранении причин и условий необоснованного уголовного преследования или применения наиболее жестких мер в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении экономических преступлений», — говорится в сообщении.

Если человек не убийца и не маньяк, его личность установлена, он не скрывается от следственных органов, заключение под стражу является самой радикальной из всех мер. К тому же необоснованное заключение под стражу, нарушение сроков содержания под стражей могут иметь и серьезные социальные последствия. Во время пребывания предпринимателя в СИЗО работа фирмы зачастую прекращается, наемные сотрудники теряют работу и основной источник доходов, их благосостояние падает.

На региональном уровне аппарат уполномоченного принимает участие в процедуре оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Московской области. Это и непосредственное участие в публичных консультациях, проводимых Мининвестом Московской области. Результаты правовой оценки НПА отражаются в ежегодных докладах уполномоченного, которые направляются уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей, губернатору Московской области и в Московскую областную думу.

В ходе послания Федеральному Собранию Путин призвал Госдуму поддержать поправки, которые убирают в УК РФ размытые нормы законодательства в части так называемых экономических составов.