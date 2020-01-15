РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Яму на Речной улице в Красногорске ликвидировали по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил о большой яме, которая образовалась на выезде на Волоколамское шоссе. Он также отметил, что из-за этого дефекта дорожного полотна пострадала покрышка его автомобиля.

«Уважаемый гражданин! Сотрудники Истринского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу в городе Красногорск, на улице Речной, на которую вы обратили внимание. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – сообщил начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитриев.

Дополнительно он сообщил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».