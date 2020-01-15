РИАМО - 15 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию, по словам Собянина, это послание чрезвычайно социальное, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Владимир Путин в среду огласил послание к Федеральному Собранию в центральном выставочном зале «Манеж». Он анонсировал ряд мер финансовой поддержки для российских семей, в том числе продление программы материнского капитала, а также модернизацию медучреждений и ряд поправок к Конституции.

«Это чрезвычайно социальное послание, и результаты решения тех задач, которые были поставлены президентом, почувствует практически каждая семья в России. Особенно семьи, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Это и увеличение материнского капитала, и введение новых выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, это и бесплатное питание, и доплата за классное руководство», — сказал Собянин.

Он отметил, что важно и улучшение материальной базы школ искусств, уже успешно реализованный в Москве.

Также Собянин добавил, что послание по масштабу сопоставимо с задачами, которые были поставлены в рамках нацпроектов.

«Те средства, которые государство предполагает направить на социальную политику, дополнительные затраты, на мой взгляд, составляют около триллиона рублей в год. Это вообще колоссальные затраты, с одной стороны. С другой стороны, конечно, новации в области Конституции, они, я думаю, будут бурно обсуждаться в обществе», — сказал мэр.

По его словам, очень правильное решение вынести предполагаемые изменения Конституции на голосование.