РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. Глава Мытищ Виктор Азаров проверил ход ремонтных работ в клубе «Активное долголетие», сообщается на сайте администрации городского округа.

В среду Азаров проверил ход ремонтных работ в помещении, где планируется разместить клуб «Активное долголетие».

«По срокам сдачи мы успеваем. Задача стояла – сделать все качественно, современно, чтобы было хорошее оборудование, оснащение. Уровень производства работ очень высокий, работа сделана качественно. Осталась неделя, чтобы довести до финишного завершения, плюс укомплектовать аппаратурой, через две недели клуб «Активное долголетие» будет функционировать в полноразмерном масштабе. Штат уже подготовлен, персонал подготовлен», – сказал Азаров.

Клуб будет находиться в 16-м микрорайоне по улице Мира. Площадь нового учреждения культуры составляет более 370 квадратных метров. В Московской области мытищинский клуб «Активное долголетие» станет уже девятым. В самом помещении будет четыре зоны активностей: для массовых и спортивных мероприятий, для психологической разгрузки, для мастер-классов, зона компьютерной грамотности. Также в клубе предусмотрен специально оборудованный кинозал.

«Основной упор будет сделан на показ фильмов, посвященных 75-летию Великой Победы. В арт-зоне можно заниматься вокалом, танцами, гимнастикой. Программа мероприятий уже укомплектована, запланировано, какие будут проходить мастер-классы, творческие и спортивные занятия. Продумана досуговая деятельность, укомплектован штат – заведующая сектором, библиотекарь, психолог. Также будут работать специалисты по линии спорта и социального обеспечения», - пояснила исполняющая обязанности начальника управления культуры администрации города Елена Романова.

Режим работы социального клуба «Активное долголетие» – 7 дней в неделю с 10:00 до 19:00. Открытие клуба намечено на конец января.