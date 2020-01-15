РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. Члены общественной палаты Подольска в среду обсудили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 15 января, члены общественной палаты городского округа Подольск обсудили послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Роль общественных организаций в нашей стране сегодня важна. Неслучайно в своем послании президент отметил, что «значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития», – говорится в сообщении.

Как отметил председатель общественной палаты городского округа Подольск Андрей Панарин, в послании были озвучены основные моменты, которые волнуют всех жителей страны: образование, демография, медицина, повышение материнского капитала, обороноспособность.

«Считаю, что многие из нас сегодня получили ответы на волнующие вопросы. Общественная палата должна находиться в тесном сотрудничестве с местным депутатским корпусом, с исполнительной властью, она должна способствовать диалогу граждан с властью. Это сейчас важный общественный институт», – добавил Панарин.